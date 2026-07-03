Calciomercato Lazio | Non solo Provedel: anche Mandas può lasciare Formello
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso è tornato ieri a Formello per un nuovo confronto con il direttore sportivo Angelo Fabiani. Tra i temi affrontati, oltre alla programmazione del ritiro estivo, c'è stato anche il mercato, con particolare attenzione alla situazione dei portieri.
Il trasferimento di Ivan Provedel all'Inter è ormai definito, ma, secondo il Corriere della Sera, la Lazio sta valutando anche la possibile cessione di Christos Mandas. Il portiere greco, infatti, garantirebbe un incasso superiore di circa 10 milioni di euro rispetto a quello previsto per Provedel, una cifra che potrebbe rivelarsi preziosa in un mercato condizionato dai vincoli del saldo zero.
Gattuso, inoltre, ha chiesto un aggiornamento sui profili individuati dalla società per rinforzare la rosa e si è confrontato con Fabiani anche sul rallentamento della trattativa per il ritorno di Angelo Peruzzi in società, un'operazione alla quale il tecnico teneva particolarmente.