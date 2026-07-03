Lazio, Paradiso: "Il rapporto con Lotito è finito. È disumano non capire..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver preso parola nel corso della manifestazione che ha colorato Roma di biancoceleste, Tommaso Paradiso è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la serata:

“Quella di ieri è stata una giornata emozionante, un’attesa simile a quelle notti di coppe che ti fanno vibrare. E’ stata una tappa molto importante, doveva esserlo e lo è stata. Non so neanche quello che ho detto quando salito sul palco. Era tanta l’euforia e la presenza che mi sono impappinato. Forse avrebbe avuto un senso più compiuto mandare il videomessaggio che avevo preparato. Ieri è stato un ripasso di storia, mi sono preso tutto quell’amore che viaggiava e scorreva in tutta la città".

"Dopo quanto accaduto, mi sono detto che nel nostro percorso abbiamo davvero incrociato una persona particolare. Le emozioni sono lo stesse per tutti gli essere umani, ma evidentemente questa persona deve avere dei codici diversi rispetto a quelli comuni. Ieri erano presenti nonni e bambini, come si fa a non capire che sto facendo soffrire un intero popolo. E’ disumano non comprendere questo, non fare un passo indietro, ammettere di aver sbagliato".

"Questa gestione societaria e il suo rapporto con il mondo Lazio è una cosa finita. Il giocattolo si è rotto, ora il tema è quanto ci vuole e cosa succederà a breve. Per il resto, il rapporto è finito, c’è la Lazio dei laziali e quella di Lotito”.