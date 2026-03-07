DIRETTA | Bologna - Lazio Primavera 0-0: Pannozzo para il rigore di Lo Monaco
Primavera 1 | 29ª giornata
Sabato 7 marzo 2026, ore 15:00
Stadio "Granarolo Youth Center", Crespellano (BO)
BOLOGNA: Franceschelli, Castaldo, Lai, Papazov, Nesi, Brancioni, Negri, Tomasevic (16' Markovic), N'Diaye, Alvarado, Lo Monaco. A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Francioli, Ravaglioli, Nordvall, Badori, Anastasio, Bousnina. All.: Stefano Morrone
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz, Farcomeni, Calvani; Sulejmani, Cuzzarella. A disp.: Bosi, Giacomone, Battisti, Bordon, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Guitaldi (sez. Rimini)
Assistenti: Pelosi - Ingenito
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
16' - Bologna costretto a un cambio: Tomasevic non ce la fa a continuare, al suo posto entro Markovic.
13' - Lai calcia al volo all'interno dell'area biancoceleste, ma il suo tentativo termina altissimo.
4' - Para Pannozzo! Il portiere biancoceleste neutralizza il rigore di Lo Monaco, che successivamente spedisce fuori la ribattuta.
3' - Rigore per il Bologna! Su un corner rossoblù, Santagostino tocca il pallone con un braccio e l'arbitro assegna il penalty.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Bologna - Lazio Primavera, gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. I tre ko incassati nelle ultime tre uscite, hanno riportato i biancocelesti pericolosamente vicini alla zona play-out, ora distante solamente quattro punti. La squadra di Punzi, dunque, è chiamata a reagire e a far punti contro i rossoblù, attualmente in lotta per un posto tra le prime sei. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.