FORMELLO - Lazio, ripresa con vista Juve: Sutalo prenota il posto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Preparazione con vista sul big match. A Formello gli allenamenti sono ripresi stamattina e proseguiranno alle 10.30 fino alla rifinitura di sabato. Gattuso dovrebbe recuperare soltanto Cancellieri rispetto ai convocati di domenica scorsa. L'esterno, nei giorni di vacanza post-Venezia, si era procurato una ferita al ginocchio che l'ha costretto ai box per tutta la durata della sosta. Nemmeno un allenamento coi compagni durante la pausa del campionato. Il rientro per Torino passerà dagli sforzi degli allenamenti a ridosso della sfida con la Juventus, c'ottimismo, ma si vedrà nel giro di 48 ore.

Salvo sorprese, rimarranno fuori gli altri calciatori ancora in infermeria. A Formello non si vogliono correre rischi di recuperi affrettati. Marusic e Rovella dovrebbero tornare da Lazio-Parma di sabato 24 ottobre. Entrambi out per le lesioni muscolari rimediate nelle prime giornate di campionato, il montenegrino al Dall'Ara (esordio con il Bologna), il centrocampista dalla gara con il Genoa (30 agosto). In regia, a prescindere, sarebbe stato confermato Belahyane, uno dei più in forma della rosa. Tra le opzioni in panchina è tornato Cataldi, però lontano dalla migliore condizione dopo la preparazione atletica saltata e gli ultimi fastidi all'adduttore.

Gudmundsson è alle prese con la lussazione alla spalla sinistra, stop scontato almeno per le prossime due partite. Per altri 10 giorni l'islandese dovrà tenere il braccio bloccato con un tutore. Gattuso, nonostante gli stessi calciatori a disposizione, cambierà almeno un interprete in difesa. Sutalo è in vantaggio su Doekhi per fare coppia con Provstgaard. Sempre Floriani e Nuno sulle fasce. Oggi è intoccabile la mediana e certo il tridente d'attacco con Noslin di nuovo in pole su Pinamonti.