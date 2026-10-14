Lazio, Lotito: “Ci metto tutto l’impegno, non posso inchiodare persone alle sedie”

Fonte: Ansa

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"Io ci metto tutto l'impegno" e "nella vita contano i risultati". Claudio Lotito, in una pausa pranzo al Senato dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni, non ha nascosto la soddisfazione per il primo posto in classifica della sua Lazio, a pari merito con l'Inter, anche se i tifosi continuano a disertare l'Olimpico. "Io ci metto tutto l'impegno", ha allargato le braccia il presidente biancoceleste e senatore di Forza Italia, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla protesta dei tifosi: "Mica posso inchiodare la gente sulle sedie...". Poi, congedandosi, Lotito ha aggiunto: "Nella vita contano i risultati".