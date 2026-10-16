Calciomercato | Chiesa, dall'Inghilterra: "Tentativo Lazio per gennaio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Anche il terzo anno di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool è iniziata nel peggiore dei modi e questa volta, contrariamente a quanto accaduto nelle ultime due estati l'idea di un addio già a gennaio è iniziata a farsi concreta nella testa dell'ex-Juventus. Fra le possibili destinazioni, un ritorno in Serie A è quella che più si profila all'orizzonte.

Secondo quanto riportato da Caught Offside in Inghilterra ma anche da diversi quotidiani locali di Liverpool, dopo l'apertura estiva ad un ritorno in Serie A e perfino ad un ritorno alla Juventus, la scelta di Iraola e del giocatore è stata quella di darsi di nuovo un'opportunità che però oggi, non si è concretizzata.

Inter, Lazio e Atalanta sarebbero i tre club che, secondo i media inglesi, oggi sono più intenzionati a fare un tentativo per Chiesa. Pista complicata in realtà quella bergamasca dato il difficile rapporto avuto con Cristiano Giuntoli, mentre per quanto riguarda i nerazzurri di Milano l'idea sarebbe quella di affondare il colpo in caso di addio a Luis Henrique. Il problema per la Lazio, invece, sarebbe di natura economica dato il ricco ingaggio da oltre 6 milioni a stagione che andrebbe a compromettere il precario equilibrio dei conti societari.