Juventus-Lazio, l'invito del tifo organizzato: "Coloriamo il settore!" - VIDEO

16.10.2026 13:50 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Juventus-Lazio, l'invito del tifo organizzato: "Coloriamo il settore!" - VIDEO

Intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, i rappresentanti del tifo organizzato della Lazio hanno parlato della trasferta di Torino contro la Juventus e anche della decisione dei bianconeri di non andare allo stadio. Di seguito, alcuni stralci dell'intervento:

"Siamo i primi a essere dispiaciuti per non avere il rivale davanti, per rispetto non faremo nessuno spettacolo.Ovviamente canteremo, non i cori contro i padroni di casa perché quando non c'è il rivale è inutile. Coloriamo il settore: bandiere, sciarpe e stendardi soprattutto. Cerchiamo di colorare e di fare la curva di casa in trasferta".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.