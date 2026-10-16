Juventus-Lazio, l'invito del tifo organizzato: "Coloriamo il settore!" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, i rappresentanti del tifo organizzato della Lazio hanno parlato della trasferta di Torino contro la Juventus e anche della decisione dei bianconeri di non andare allo stadio. Di seguito, alcuni stralci dell'intervento:

"Siamo i primi a essere dispiaciuti per non avere il rivale davanti, per rispetto non faremo nessuno spettacolo.Ovviamente canteremo, non i cori contro i padroni di casa perché quando non c'è il rivale è inutile. Coloriamo il settore: bandiere, sciarpe e stendardi soprattutto. Cerchiamo di colorare e di fare la curva di casa in trasferta".

️Ai microfoni di Radio Laziale, durante Incondizionatamente Lazio, è intervenuto il tifo organizzato della Lazio. Su https://t.co/I64ri3DbIp e su Spotify il podcast completo. #RadioLaziale #SSLazio https://t.co/0ZDXud6Slz — Radio Laziale (@RadioLaziale) October 16, 2026