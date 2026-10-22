Lazio, Vocalelli: "Da cosa si deve difendere Lotito? I tifosi non..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato del contrasto tra i tifosi della Lazio e il presidente Lotito, ripartendo dalle ultime dichiarazioni del patron che sono state rese pubbliche. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Lotito è libero di dire ciò che vuole, ma i tifosi non lo sono ma colpevoli di non andare allo stadio? Non capisco questa differenza. I tifosi ora non ci vanno allo stadio, da cosa si deve difendere? Dal Tempo che fa una campagna giornalistica?".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03