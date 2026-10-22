Lazio, Vocalelli: "Da cosa si deve difendere Lotito? I tifosi non..."

22.10.2026 16:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Vocalelli: "Da cosa si deve difendere Lotito? I tifosi non..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato del contrasto tra i tifosi della Lazio e il presidente Lotito, ripartendo dalle ultime dichiarazioni del patron che sono state rese pubbliche. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Lotito è libero di dire ciò che vuole, ma i tifosi non lo sono ma colpevoli di non andare allo stadio? Non capisco questa differenza. I tifosi ora non ci vanno allo stadio, da cosa si deve difendere? Dal Tempo che fa una campagna giornalistica?".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.