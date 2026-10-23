Lazio, il dr. Monachino: "Come stanno Marusic, Rovella e Gudmundsson"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il dottor Pietro Monachino ha fatto il punto sugli infortunati della Lazio parlando di Cancellieri, Marusic, Rovella e Gudmundsson. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sia Rovella che Marusic stanno proseguendo il lavoro come già stabilito. Ci siamo confrontati con lo staff tecnico, abbiamo una tabella da rispettare, stanno andando bene entrambi e siamo molto contenti di quello che stanno facendo. Oggi sono in campo, stanno lavorando a parte. La nostra previsione si sta consolidando. Abbiamo volutamente preso dei tempi giusti, siamo in una situazione di progressione misurata e controllata. Entrambi avevano delle lesioni diverse ma delicate per quelli che erano i tempi di recupero. La filosofia della prudenza è figlia di uno staff tecnico che ci supporta e condivide le nostre scelte. Fa piacere lavorare in questo contesto, il giocatore è al centro dell'attenzione e noi condividiamo il percorso".

"Gudmundsson ha fatto gli esami lunedì, la frattura si sta consolidando bene. Ha iniziato una fase di recupero attiva, ha iniziato i movimenti. Oggi prevediamo di portarlo in campo per provare la corsa. Ogni giorno cerchiamo di fare dei passi in avanti sempre nel rispetto del dolore. Gli esami che ha eseguito lunedì sono stati entrambi positivi, anche con lui c'è una stretta condivisione del percorso. Poi ci sono dei tempi biologici da rispettare in tutte le condizioni. Per il momento sta andando molto bene. Cancellieri è tornato, per tutta la settimana si è allenato in gruppo. È a tutti gli effetti reintegrato e totalmente in rosa".