Ex Lazio | Signori e il periodo più buio: "Gli incubi fanno parte della mia vita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Beppe Signori è pronto a iniziare una nuova fase della sua vita, finalmente di nuovo nel mondo del calcio come capo-delegazione dell’Under 20 dell’Italia.

Il passato però non si può cancellare e lo dice lo stesso Signori ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ormai gli incubi fanno parte della mia vita ma almeno ora hanno un finale molto diverso”.

“Quando è successo tutto ho semplicemente pensato che sarebbe stato inutile piangersi addosso, serviva reagire”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.