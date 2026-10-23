Ex Lazio | Signori e il periodo più buio: "Gli incubi fanno parte della mia vita"

23.10.2026 14:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Signori e il periodo più buio: "Gli incubi fanno parte della mia vita"
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© foto di Federico De Luca

Beppe Signori è pronto a iniziare una nuova fase della sua vita, finalmente di nuovo nel mondo del calcio come capo-delegazione dell’Under 20 dell’Italia.

Il passato però non si può cancellare e lo dice lo stesso Signori ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ormai gli incubi fanno parte della mia vita ma almeno ora hanno un finale molto diverso”.

“Quando è successo tutto ho semplicemente pensato che sarebbe stato inutile piangersi addosso, serviva reagire”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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