Sassuolo-Lazio, sarà invasione biancoceleste: il dato sui biglietti venduti

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Continua a riempirsi il Mapei Stadium in vista della gara di martedì 27 ottobre alle ore 20:45 tra Sassuolo e Lazio. Tantissimi saranno i tifosi biancocelesti pronti a invadere Reggio Emilia, con il settore ospiti è andato esaurito dopo pochissimi minuti dalla messa in vendita dei tagliandi. I tifosi della Lazio continuano però ad acquistare i biglietti anche nei settori adiacenti e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono al momento 6700 i biglietti staccati in totale. Come in occasione delle altre trasferte stagionali i tifosi della Lazio si preparano quindi a riempire un nuovo settore ospiti.