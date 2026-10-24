Lazio, Belahyane un "piccolo Ringhio"? Le parole di Gattuso

In conferenza stampa c'è stata una menzione speciale per Belahyane, paragonato a Gattuso per il temperamento. Il tecnico ha replicato così: "No, Belahyane è Belahyane. Un giocatore che si è fatto trovare pronto al momento giusto e che sta raccogliendo quanto seminato da lui. Si sa muovere a livello tattico, ha grandissima intelligenza. Può fare ancora meglio e guardare in avanti quando conquistiamo palla, non fare il passaggio semplice. Ma quella è la sua umiltà. Mi assomiglia un po’ per come intercetta anche se ero meno bello, lui è più elegante”.

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