Lazio, Gattuso: "Lazzari o Pedraza? Ecco a chi ho 'sbroccato'"
24.10.2026 23:59 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Nè a Pedraza, nè a Lazzari, la sfuriata di Gattuso poco prima della fine della gara, durante il cambio, non era rivolta ai giocatori. Il tecnico in conferenza stampa ha spiegato il motivo della sua arrabbiatura.
"Sui cambi mi sono arrabbiato con Roberto Perrone, mio componente dello staff, deve essere più rapido a far vedere le indicazioni delle palle inattive. Ho sbroccato a lui”.
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