Lazio-Parma, le pagelle dei quotidiani: Taylor top, Belahyane brilla ancora

Un'altra vittoria, la quarta consecutiva. Battuto anche il Parma: la Lazio è prima da sola in Serie A, aspettando l'Inter che sfiderà la Fiorentina (12:30). I biancocelesti si sono sbarazzati anche della squadra di Gilardino, che aveva retto sullo 0-0 nel primo tempo. Poi, nella seconda parte di gara, la rete di Taylor e l'autogol di Diego Carlos hanno fissato il risultato sul 2-0 (finita poi 2-1 con il gol rocambolesco di Lontani). Di seguito le pagelle dei quotidiani per i giocatori di Gattuso, promossi a pieni voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6,5; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45' Diogo Leite 6), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71' Dele-Bashiru 6,5); Isaksen 7 (87' Lazzari sv), Noslin 7, Zaccagni 7 (87' Pedraza sv). All.: Gattuso 7,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45' Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7,5 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (87' Lazzari 6), Noslin 6,5, Zaccagni 6,5 (87' Pedraza 6). All.: Gattuso 7.

TUTTOSPORT - Mandas 6,5; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45' Diogo Leite 6), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71' Dele-Bashiru 6,5); Isaksen 7 (87' Lazzari sv), Noslin 6,5, Zaccagni 7 (87' Pedraza sv). All.: Gattuso 7,5.

IL MESSAGGERO - Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (45' Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (87' Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 7 (87' Pedraza 6). All.: Gattuso 7,5.

LA REPUBBLICA - Mandas 6,5; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 6,5 (45' Diogo Leite 6,5), Nuno Tavares 7; Frattesi 6,5, Belahyane 7, Taylor 7,5 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87' Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 6,5 (87' Pedraza 6). All.: Gattuso 7,5.

IL CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (45' Diogo Leite 6), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6,5, Belahyane 6,5, Taylor 7 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87' Lazzari 6), Noslin 6, Zaccagni 6,5 (87' Pedraza 6). All.: Gattuso 7.

IL TEMPO - Mandas 7; Floriani 6,5, Sutalo 6,5, Provstgaard 6 (45' Diogo Leite 7), Nuno Tavares 6,5; Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (87' Lazzari sv), Noslin 6, Zaccagni 7 (87' Pedraza sv). All.: Gattuso 7,5.