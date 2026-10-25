Fabrizio Romano esalta la Lazio: "È la capolista della Serie A!" - FOTO

La Lazio ha battuto anche il Parma ed è prima in classifica. Aspettando l'Inter, per una notte i biancocelesti sono stati capolisti da soli della Serie A. A esaltare i biancocelesti c'è stato anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "La Lazio vola al primo posto in Serie A. I ragazzi di Gattuso sono in splendida forma!", ha scritto. Di seguito il suo post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03