Lazio, Mandas è ancora decisivo con il Parma: le sue pagelle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è ancora decisivo nella vittoria della Lazio contro il Parma. Il portiere biancoceleste è una saracinesca, e durante il match contro la squadra di Gilardino offre un'altra prestazione sontuosa, salvando più volte il risultato con le sue grandi parate. Soltanto la rocambolesca traiettoria del cross di Lontani, che si è infilato clamorosamente in rete, gli nega la gioia di un nuovo clean sheet. Le pagelle dei quotidiani hanno deciso comunque di premiarlo a pieni voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7

TUTTOSPORT - Mandas 6,5

IL MESSAGGERO - Mandas 7

LA REPUBBLICA - Mandas 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7

IL TEMPO - Mandas 7