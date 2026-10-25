Lazio, anche Luis Alberto esulta dopo il Parma: la reazione social - FT
25.10.2026 09:35 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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C'è anche Luis Alberto ad esultare dopo la vittoria della Lazio contro il Parma. L'ex calciatore biancoceleste, infatti, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha omaggiato l'ennesimo successo della squadra di Gattuso con queste parole: "Vola Lazio Vola!". Di seguito la storia.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.