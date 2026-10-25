Lazio-Parma, l'arbitro Arena è da dimenticare: le sue pagelle dei quotidiani
25.10.2026 09:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Rimandato, anzi praticamente bocciato. L'unica nota negativa di Lazio-Parma è stata la prestazione dell'arbitro Arena. Da dimenticare la sua gestione: l'errore più grande è il mancato rigore assegnato ai biancocelesti per il fallo di Troilo su Frattesi. Dal campo fa segno che non c'è niente, il VAR non interviene. Bruttisimi voti per tutti: di seguito le pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 4,5;
IL MESSAGGERO - 4.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.