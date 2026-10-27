Lazio, Noslin a DAZN: "Ho sempre creduto in me. Gattuso mi ha dato fiducia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Noslin, che questa sera contro il Sassuolo ha siglato una doppietta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a qualche minuto dal triplice fischio. Ecco le parole dell'olandese:

“Ho sempre creduto nelle mie qualità. Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Devo ringraziare il mister, ma in questo momento alla Lazio meritano tutti fiducia. Primo posto in classifica? Stiamo facendo un grande lavoro, dobbiamo continuare in questo modo".