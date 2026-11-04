Lazio, Leiva e lo Scudetto sfumato: "Quando ci ripenso..."

04.11.2026 10:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Leiva e lo Scudetto sfumato: "Quando ci ripenso..."
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Lucas Leiva ha parlato della Lazio di Gennaro Gattuso facendo anche un passo indietro sulla stagione 2019/2020 quando, a causa del Covid-19, sfumò il sogno Scudetto per la banda Simone Inzaghi

"Per quella stagione (2019/2020) rimane sempre un po’ di rammarico. Avevamo una squadra forte, ma eravamo soprattutto un gruppo straordinario, molto unito e con grande fiducia in noi stessi. Quando ripenso a quell'annata preferisco ricordare le emozioni bellissime che abbiamo vissuto tutti insieme ai nostri tifosi". 

"Se potevamo vincere lo Scudetto? Secondo me sì. Eravamo in un momento fantastico, giocavamo bene e avevamo trovato un bell'equilibrio. Il Covid ha sicuramente cambiato il nostro ritmo e quello della stagione. Poi non possiamo sapere cosa sarebbe successo, ma sono convinto che avremmo lottato fino alla fine per lo scudetto".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.