Lazio, Gattuso meglio di Flick e Arteta: è il migliore d'Europa

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Gennaro Gattuso è il miglior allenatore d'Europa. A incoronarlo non sono gusti personali o analisi campate per aria, ma dati statistici inequivocabili. Il tecnico calabrese ha portato la Lazio in cima alla Serie A conquistando 28 punti nelle prime dieci partite. Il ritmo dei biancocelesti è martellante e ha permesso al proprio allenatore di stabilire una media di 2,8 punti a partita. Un dato che, se paragonato ai top cinque campionati europei, si rivela essere il più alto in assoluto, ponendo Gennaro Gattuso davanti a colleghi illustri del calibro di Flick, Luis Enrique, Arteta e Kompany.

LE MEDIE PUNTI IN EUROPA - Dopo 11 turni, infatti, il Barcellona comanda la Liga con 30 punti e una media di 2,7 a partita (la più vicina a quella della Lazio, pur avendo disputato un match in più rispetto ai biancocelesti). Subito dopo troviamo l'Arsenal, che in 9 partite ha raccolto 24 punti per una media di 2,6 a match. Decisamente più indietro il Bayern Monaco, che viaggia a una media di 2,25 con 18 punti in 8 uscite, e il PSG, che con 20 punti in 9 gare registra una media di 2,2 punti a partita.