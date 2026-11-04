Lazio, futuro da scrivere: Lotito vuole blindare Gattuso e Isaksen

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole blindare i suoi protagonisti, a partire da Rino Gattuso. Il tecnico ha firmato un contratto annuale da 1,2 milioni di euro netti più bonus, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di dodicesimo posto. Un obiettivo ormai ampiamente alla portata di una squadra che, dopo dieci giornate, guida la classifica con tre punti di vantaggio sull'Inter. Come scrive La Repubblica, Lotito apprezza molto il lavoro dell'allenatore calabrese e vorrebbe interrompere il continuo cambio di guide tecniche degli ultimi anni, puntando sulla continuità del progetto.

Tra i giocatori da blindare c'è invece Gustav Isaksen, legato al club fino al 2028. L'esterno danese sta vivendo un momento particolarmente positivo, con quattro gol nelle ultime cinque partite e un contributo importante anche in fase difensiva. Dal suo arrivo nell'estate 2023 ha realizzato 18 reti in 131 presenze con la Lazio

La società, riporta il quotidiano, ha già avviato i contatti con il suo entourage per prolungare l'accordo fino al 2031, accompagnando il rinnovo con un adeguamento dell'ingaggio dagli attuali 1,5 a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Anche per Gattuso, nei prossimi mesi, potrebbe arrivare il momento di discutere il futuro.