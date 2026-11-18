Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radiosei per commentare il ritorno in campo della Lazio, che riprenderà il suo cammino in campionato sabato 21 novembre alle 15 nella sfida interna contro il Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quando alcuni giocatori staccano con le rispettive nazionali è pericoloso, ma a Formello ho visto un gruppo avvelenato".

"Vedo una fame, una voglia di giocare incredibile. Se ci fosse stato il derby o la gara con l’Inter non si porrebbe il problema. Ma incontrare una squadra meno quotata dopo la sosta è, onestamente, un’incognita. Potrebbe essere un po’ snobbata, ma non ho questa percezione. Non ci credo a questo, poi alcune scelte di formazione chiaramente saranno prese in relazione alla condizione dei calciatori che tornano".

"Penso giocherà la squadra migliore, fermo restando i problemi clinici. Gattuso non farà calcoli o grandi cambiamenti. Doekhi mi ha impressionato per fisicità in amichevole, senza nulla togliere a Diogo Leite. L’olandese contro il Lecce lo farei giocare. Poi dipende da come sta Provstgaard".