Ex Lazio | Pedro al Tenerife? L'affare si complica: tutti i dettagli

Il grande sogno del Tenerife si chiama Pedro. Lo spagnolo è rimasto senza squadra dopo che è scaduto il contratto con la Lazio. Ora è in bilico tra il ritiro e continuare a giocare: potrebbe rimettersi gli scarpini solo per tornare a casa, nella sua isola. L'affare però si è complicato molto, e anzi ora appare quasi impossibile.

A parlarne è stato Manu Guill, direttore sportivo del Tenerife: "Ad oggi, lo vedo totalmente irrealizzabile", ha detto a riguardo. "Il desiderio di tutti, compreso quello di Rayco García che sta portando avanti i colloqui e cercando di convincere Pedro, è che lui possa unirsi a noi. Ci darebbe moltissimo sotto tutti i punti di vista: sportivo, di entusiasmo per la tifoseria, di vendita di magliette... Parliamo pur sempre di un giocatore che la scorsa stagione era in Serie A. Se mi chiedi se verrà o meno, oggi ti direi che è molto-molto-molto complicato".