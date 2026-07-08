Provedel saluta la Lazio: è nella sede dell'Inter per firmare
AGGIORNAMENTO ORE ORE 18:15 - Provedel ha terminato le visite mediche con l'Inter: ora è in sede per la firma.
.@Inter, Ivan Provedel è arrivato in sede per la firma sul contratto pic.twitter.com/zHewQDEtEp— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 8, 2026
AGGIORNAMENTO ORE 16:50 - Provedel ha svolto le visite mediche. Nelle prossime ore sarà in sede per la firma.
.@Inter, Provedel ha svolto le visite mediche. Nelle prossime ore sarà in sede per la firma pic.twitter.com/4kvvMNyhyh— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 8, 2026
Un altro addio per la Lazio. Confermata la cessione di Ivan Provedel all'Inter: come riportato da La Gazzetta dello Sport, in questi minuti il portiere sta svolgendo le visite mediche all'Istituto Humanitas di Rozzano con il club nerazzurrro. Dopo di che arriverà l'annuncio ufficiale del suo addio alla società biancoceleste, che guadagnerà tre milioni di euro dall'operazione. Con la squadra di Chivu, l'ex Spezia sostituirà Sommer e sarà il nuovo secondo portiere dietro Josep Martinez.