Lazio, vacanze finite: Taylor lascia "Vice City" e torna nella Capitale - FOTO
La nuova stagione sta per iniziare, per i giocatori della Lazio è tempo di tornare a Formello dove si svolgerà il ritiro e soprattutto, avverranno le presentazioni ufficiali con Gattuso, il nuovo allenatore. Il raduno inizierà a partire da giovedì 9 luglio, seguiranno poi le visite mediche e infine, inizieranno gli allenamenti.
Taylor, come testimonia il suo ultimo post su Instagram, si è goduto qualche giorno di relax a Miami insieme alla fidanzata prima di fare ritorno nella Capitale. “Vice city” è il messaggio che si legge sotto il post, in riferimento alla metropoli fittizia - ispirata alla città della Florida - creata per il videogioco Grand Theft Auto.
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