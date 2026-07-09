Lazio, i possibili convocati per il raduno di Gattuso: ecco la lista

09.07.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, i possibili convocati per il raduno di Gattuso: ecco la lista
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Inizia oggi il raduno della squadra con il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. Nei prossimi giorni si svolgeranno le visite mediche e lunedì 13 inizierà ufficialmente il ritiro a Formello. Ecco la lista dei possibili nomi chiamati a raccolta dal mister: 

Christos Mandas
Edoardo Motta
Davide Renzetti 

Adam Marusic
Manuel Lazzari
Romano Floriani Mussolini
Patric
Oliver Provstgaard
Samuel Gigot
Nuno Tavares
Alfonso Pedraza 
Luca Pellegrini
Filipe Bordon
Blaz Kovac

Nicolò Rovella 
Kenneth Taylor
Danilo Cataldi 
Reda Belahyane
Fisayo Dele-Bashiru
Adrian Przyborek
Valerio Farcomeni
Bruno Galassi

Gustav Isaksen
Matteo Cancellieri 
Petar Ratkov
Boulaye Dia
Mattia Zaccagni 
Tijjani Noslin
Gabriele Artistico
Federico Serra

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.