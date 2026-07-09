Lazio, i possibili convocati per il raduno di Gattuso: ecco la lista
09.07.2026 08:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Inizia oggi il raduno della squadra con il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. Nei prossimi giorni si svolgeranno le visite mediche e lunedì 13 inizierà ufficialmente il ritiro a Formello. Ecco la lista dei possibili nomi chiamati a raccolta dal mister:
Christos Mandas
Edoardo Motta
Davide Renzetti
Adam Marusic
Manuel Lazzari
Romano Floriani Mussolini
Patric
Oliver Provstgaard
Samuel Gigot
Nuno Tavares
Alfonso Pedraza
Luca Pellegrini
Filipe Bordon
Blaz Kovac
Nicolò Rovella
Kenneth Taylor
Danilo Cataldi
Reda Belahyane
Fisayo Dele-Bashiru
Adrian Przyborek
Valerio Farcomeni
Bruno Galassi
Gustav Isaksen
Matteo Cancellieri
Petar Ratkov
Boulaye Dia
Mattia Zaccagni
Tijjani Noslin
Gabriele Artistico
Federico Serra
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.