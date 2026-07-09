Inter, le prime parole di Provedel: "Sono molto felice di essere qui"
09.07.2026 07:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere ha lasciato ufficialmente la Lazio a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2029 con il club nerazzurro. In un video pubblicato dalla stessa società su Instagram, l'ex Spezia ha rilasciato le sue prime parole ad Appiano Gentile. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ciao ragazzi, ciao tifosi interisti. Vi voglio dire che sono molto felice di essere qui. Vi ringrazio e non vedo l'ora di vedervi in moltissimi allo stadio".
Pubblicato l'8/7
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.