Roma, si allontana Greenwood: è in chiusura con il Fenerbahce
08.07.2026 23:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Addio a Mason Greenwood. La Roma dovrà guardare altrove per l'attacco: l'esterno inglese, di proprietà del Marsiglia, è a un passo dal Fenerbahce. Come riportato da RMC Sport, infatti, l'affare con il club turco sarebbe in chiusura per 40-45 milioni di euro più 5 di bonus. Per lui è pronto un contratto molto ricco di quattro anni. I giallorossi erano da tempo sul calciatore, che in passato e in più occasioni è stato anche un obiettivo della Lazio. Ora lascerà la Francia per giocare altrove, non in Italia e soprattutto non nella Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.