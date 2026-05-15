DIRETTA | Lazio Primavera - Cesena 1-0: gran gol di Bordoni, biancocelesti avanti

15.05.2026 11:31 di  Christian Gugliotta   vedi letture
DIRETTA | Lazio Primavera - Cesena 1-0: gran gol di Bordoni, biancocelesti avanti

Primavera 1 | 38ª giornata

Venerdì 15 maggio, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): D`Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti, Farcomeni, Milillo, Cuzzarella; Sulejmani, Sana Fernandes. A disp: Quadralli, Calvani, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Boccardelli, Elena. All.: Francesco Punzi

CESENA (3-5-2): Gianfanti; Baietta, Ribello, Kebbeh; Biguzzi, Poletti, Berti, Amadori, Marini;  Papa, Galvagno. A disp.: Fontana, Gjergji, Domeniconi, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei, Lantignotti, Stucci, Frati. All.: Nicola Campedelli

Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: D'Ettorre - Scipione

Marcatori: Bordoni (11', L).

Ammoniti: /

Espulsi: /

Recupero: /

PRIMO TEMPO

28' - Poletti ci prova su punizione dalla distanza. Il tiro esce centrale e viene controllato da D'Alessio.

25' - Buona gestione della Lazio. Ancora nessun pericolo creato dal Cesena.

11' - GOOOOL DELLA LAZIO! Splendida rete di capitan Bordoni che recupera palla al limite, supera con un tunnel Amadori e incrocia col mancino da posizione defilata. 

2' - Prima squillo della Lazio. Bordoni calibra un cross in area su cui arriva Ferrari, che di testa non trova per poco la porta.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Cesena, gara valida per il trentottesimo turno di campionato. A 90 minuti dal termine della stagione, i biancocelesti di Punzi non hanno più obiettivi, se non quello di migliorare una classifica che li vede al 13° posto. L'avversario di giornata è la squadra di Campedelli, stabile in terza posizione e sicura di disputare i play-off per il titolo. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.