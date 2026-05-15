DIRETTA | Lazio Primavera - Cesena 1-0: gran gol di Bordoni, biancocelesti avanti
Primavera 1 | 38ª giornata
Venerdì 15 maggio, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): D`Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti, Farcomeni, Milillo, Cuzzarella; Sulejmani, Sana Fernandes. A disp: Quadralli, Calvani, Gelli, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Serra, Canali, Montano, Boccardelli, Elena. All.: Francesco Punzi
CESENA (3-5-2): Gianfanti; Baietta, Ribello, Kebbeh; Biguzzi, Poletti, Berti, Amadori, Marini; Papa, Galvagno. A disp.: Fontana, Gjergji, Domeniconi, Tosku, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Casadei, Lantignotti, Stucci, Frati. All.: Nicola Campedelli
Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: D'Ettorre - Scipione
Marcatori: Bordoni (11', L).
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
28' - Poletti ci prova su punizione dalla distanza. Il tiro esce centrale e viene controllato da D'Alessio.
25' - Buona gestione della Lazio. Ancora nessun pericolo creato dal Cesena.
11' - GOOOOL DELLA LAZIO! Splendida rete di capitan Bordoni che recupera palla al limite, supera con un tunnel Amadori e incrocia col mancino da posizione defilata.
2' - Prima squillo della Lazio. Bordoni calibra un cross in area su cui arriva Ferrari, che di testa non trova per poco la porta.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Cesena, gara valida per il trentottesimo turno di campionato. A 90 minuti dal termine della stagione, i biancocelesti di Punzi non hanno più obiettivi, se non quello di migliorare una classifica che li vede al 13° posto. L'avversario di giornata è la squadra di Campedelli, stabile in terza posizione e sicura di disputare i play-off per il titolo. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.