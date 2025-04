Lazio, l'Olimpico si riempie per il Parma: il dato aggiornato sui presenti

RASSEGNA STAMPA - Tutti a raccolta, la Lazio chiede l'aiuto dei suoi tifosi. Come successo al derby e al ritorno contro il Bodo/Glimt, la società biancoceleste spera in un Olimpico gremito di tifosi anche contro il Parma. Proprio per questo è partita una campagna radio con un messaggio diffuso sulle principali emittenti locali romane, oltre all'offerta di promozioni vantaggiose per tutto il pubblico ('4 insieme' e ingresso gratuito per gli Under 14).

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, al momento il dato dei presenti si attesta sui 33mila, con 4200 tagliandi venduti fin qui (oltre ai 29.036 abbonati). Ci sarà tempo fino a domani (giorno lavorativo) per acquistare il biglietto per la serata. La gara è delle più importanti: la Lazio è chiamata a un rush finale tutto da vivere in cinque partite per provare a conquistare la Champions League.

Pubblicato il 27/04