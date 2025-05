Lazio, cosa succede se l'Inter vince la Champions? La situazione sui posti in Europa

L'Inter è in finale di Champions League, per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Un traguardo storico per la società nerazzurra e per il calcio italiano che sogna di riportare nel palmarès nazionale un'altra coppa dalle grandi orecchie, soffiandola alla Francia rappresentata dal Paris Saint Germain. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo, quindi, con la responsabilità di tutto il Paese sulle spalle e con la speranza di riportare il Tricolore sul tetto d'Europa.

POSTI IN EUROPA - Il prestigio nazionale, però, è l'unico premio che l'Italia e il campionato italiano otterrebbero da una vittoria della Champions League. Qualora l'Inter dovesse trionfare, infatti, i posti a disposizione per le squadre italiane resterebbero esattamente gli stessi di adesso, nonostante l'Inter sia già qualificata alla prossima Champions League. Motivo per cui la Lazio dovrà continuare a puntare alla quarta posizione per sognare un ritorno nell'Europa dei grandi.

