Lazio | I convocati di Sarri per il Burnley: cinque calciatori assenti
Alla vigilia della partita contro il Burnley, sul sito ufficiale della Lazio è stato condiviso il comunicato relativo ai convocati. Eccolo di seguito:
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Burnley (ore 16:00 italiane).
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri;
Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.
Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen continuano i loro programmi personalizzati di recupero per i rispettivi infortuni al Training Center S.S. Lazio. Nell`allenamento odierno, Vecino ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni".
Pubblicato l'08/08