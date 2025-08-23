Bentornata Serie A! Ecco il programma della prima giornata

TUTTOmercatoWEB.com

Finalmente è tempo di Serie A! Dopo quasi due mesi di preparazione e una serie di amichevoli estive, le squadre italiane sono pronte a tornare a fare sul serio: il Napoli, reduce dalla vittoria dello Scudetto e da un mercato faraonico, sarà la squadra da battere; alle spalle, Inter, Milan, Inter, Juventus e non solo cercheranno di insidiare la squadra di Conte, ma l'obiettivo minimo rimane la qualificazione in Champions League. Gasperini e Juric iniziano un nuovo capitolo rispettivamente a Roma e Bergamo, mentre Sarri riprende un capitolo lasciato a metà con la sua Lazio.

Oggi è il giorno, apriranno le danze i campioni in carica contro la neopromossa Sassuolo. Ecco di seguito l'elenco completo delle partite della prima gornata di Serie A:

Sabato 23 agosto

18.30 Sassuolo - Napoli

18.30 Genoa - Lecce

20.45 Roma - Bologna

20.45 Milan - Cremonese

Domenica 24 agosto

18.30 Como - Lazio

18.30 Cagliari - Fiorentina

20.45 Juventus - Parma

20.45 Atalanta - Pisa

Lunedì 25 agosto

18.30 Udinese - Verona

