Lazio, la lista Serie A per la gara contro il Como: due assenti
La Lazio ha reso nota la lista dei calciatori a disposizione per la prima giornata di Serie A contro il Como. Assenti nell'elenco solamente Isaksen e Gigot. Si tratta solamente di un elenco provvisorio, che potrà essere cambiato fino alla fine del mercato. Dopo di che dovrà essere annunciata la lista ufficiale da parte della società. Di seguito tutti i nomi.
"La S.S. Lazio comunica la lista dei calciatori disponibili, trasmessa alla Lega Serie A, per la gara Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30.
Basic
Cancellieri
Castellanos
Cataldi
Dele-Bashiru
Dia
Furlanetto
Gila
Guendouzi
Hysaj
Lazzari
Mandas
Marusic
Noslin
Patric
Pedro
Pellegrini
Nuno Tavares
Vecino
Provedel
Romagnoli
Rovella
Zaccagni
Alla lista over con i nomi citati, si aggiungono anche i calciatori under Belahyane e Provstgaard".
Pubblicato il 22/08