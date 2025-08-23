WOMEN | Lazio, Connolly: "Napoli? Partita difficile. La pressione è positiva, ma..."

Megan Connolly ha parlato ai canali ufficiali del club, nel match program di Lazio Women - Napoli valida per la prima giornata della fase a gironi della Women's Cup, Le parole della biancoceleste: "Penso sia stato un buon precampionato, è stato duro e impegnativo. Ovviamente abbiamo nuove giocatrici, siamo un nuovo gruppo ma sento che ci siamo amalgamate davvero bene. Le nuove giocatrici hanno portato molto alla squadra, sia dentro che fuori dal campo. Hanno portato personalità. Abbiamo giocato partite difficili come con la Fiorentina e penso che abbiamo fatto abbastanza bene. Abbiamo giocato anche contro il Napoli, partite difficili ma credo che ci abbiano insegnato molto come squadra in vista della stagione che ci aspetta”.

PRESSIONE - “Credo che la pressione sia positiva significa che le persone hanno delle aspettative su di noi e si aspettano risultati, il che non è mai un male. Credo che probabilmente l’anno scorso abbiamo sorpreso tutti con il livello che abbiamo mostrato, ma penso che quest’anno vogliamo spingere ancora di più. Abbiamo grandi ambizioni come club e abbiamo inserito nuove giocatrici. Siamo una nuova squadra che si sta amalgamando molto bene. I nuovi innesti sono stati ottimi, ma quest’anno sì vogliamo partire forte e fare bene in tutte le competizioni sia nelle coppe sia in campionato. Vogliamo dare il massimo”.

NAPOLI - “Ci aspetta una partita difficile. Li abbiamo affrontati lo scorso anno e anche in pre campionato. È una squadra ostica, hanno nuove giocatrici. Sono una rosa forte, ma penso che per noi sia importante fare il nostro gioco e fare bene quello che sappiamo fare. Per noi sarà fondamentale partire forte, ottenere il risultato che vogliamo e giocare il nostro miglior calcio”.

GOL - “Speriamo nel secondo sabato, ma si è stato piuttosto bello segnare il mio primo gol contro il Napoli e spero che quest’anno come difensore possa aggiungere qualcosa in più alle mie capacità di segnare”.

OBIETTIVI - “A livello individuale voglio solo continuare a migliorare, a spingere. Abbiamo un grande allenatore e uno staff che l’anno scorso mi hanno aiutata a crescere molto. Quest’anno voglio fare lo stesso e affermarmi in Serie A e in Italia. Come squadra, penso che l’anno scorso abbiamo fatto abbastanza bene e meglio di quanto probabilmente la gente si aspettasse. Quest’anno vogliamo fare ancora meglio, finire in alto e ottenere risultati migliori, diventare una squadra davvero forte in Serie A".

