Lazio, Vieri: "Mi aspetto uno scatto Champions. Belli i ritorni di Sarri e..."

RASSEGNA STAMPA - Christian Vieri, ex bomber della Serie A con un passato tra Inter, Lazio, Atalanta e no solo, ha fatto un punto sul campionato italiano ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a poche ore dall'inizio della nuova stagione. Dopo aver commentato le favorite, Vieri si è soffermato anche sui ritorni di Pioli e Sarri. Ecco di seguito le sue parole:

"È bello che siano tornati al loro posto sia Sarri che Pioli. La Viola ha Dzeko che porta mentalità e gol, oltre che quella bestia di Kean: mi aspettavo che qualcuno dall'estero comprasse Moise perché è esploso definitivamente.Il Bologna ha Italiano, uno dei migliori in circolazione, e la Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions. II Como non è più una sorpresa, ma una realtà: per l'Europa, ma arrivare tra le prime 4 è dura. Anche in fondo alla classifica è una bella bagarre: non sarà facile per nessuno vincere a Pisa, Cremona o Lecce".

