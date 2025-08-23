Serie C, debutta il 'Football Video Support': il primo utilizzo - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Da quest'anno, in Serie C, le squadre potranno avvalersi del "Football Video Support". In pratica, gli allenatori avranno la possibilità di richiedere la revisione di un'azione o di una decisione arbitrale da loro giudicata dubbia, per un massimo di due volte a testa a partita. Le 'challenge' saranno attivabili consegnando una 'card' al quarto uomo e se l'errore di valutazione o l'episodio sfuggito all'arbitro dovesse essere confermato dalla review, la chiamata non verrebbe conteggiata.

Il FVS è stato utlizzato per la prima storica volta durante Perugia - Guidonia, quando al 22' il direttore di gara è stato chiamato a rivedere un'azione dubbia segnalata dal tecnico ospite, per poi concedere un penalty dandogli ragione. Pochi minuti dopo, anche il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha fatto ricorso alla Video Support nel match contro il Livorno per richiedere un'espulsione, alla fine non concessa.

