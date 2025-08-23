Bologna, Freuler avvisa Lazio e Roma: "Dovremo partire spediti". E su Immobile...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna di Italiano è pronto a ripartire da dove aveva lasciato. La vittoria della Coppa Italia ha generato ancor più entusiasmo e adesso il club rossoblu vuole confermarsi come realtà, non più una meteora. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna Remo Freuler ha parlato di obiettivi, Italiano, di Immobile e non solo.

Il calciatore svizzero si incontrerà nuovamente con Gasperini, suo mister all'Atalanta e oggi primo avversario della stagione 2025/26 sulla panchina della Roma. Vederlo con colori diversi gli farà strano: "Sarà solo questione di abitudine dai. Con l'Atalanta ha fatto la storia, è stato dieci anni. Detto questo, una cosa è certa: dovremo partire spediti. Fare punti. Meglio affrettarsi che dover rincorrere. Quest'anno avremo ancora la Coppa Italia che se fatta bene diventa bellissima, l'Europa League, ma in campionato si possono fare più punti, si deve migliorare". Poi sugli obiettivi del prossimo anno: "La squadra è carica, su questo non ho dubbi. Abbiamo degli obiettivi che vogliamo raggiungere e partiamo con la giusta cattiveria". Infine, Freuler ha anche parlato del nuovo arrivato Immobile: "Porta dei gol, è un animale".