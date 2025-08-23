Nigeria, i preconvocati del ct Chelle: la scelta su Dele-Bashiru
Il ct della Nigeria Eric Chelle ha diramato la lista dei preconvocati per i prossimi impegni di settembre validi per la qualificazione ai Mondiali contro Ruanda e Sudafrica. Tra i 31 giocatori scelti c'è anche Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Stanley Nwabali (Chippa United), Amas Obasogie (Singida Blackstars), Adeleye Adebayo (Volos FC), Ebenezer Harcourt (Sporting FC).
Difensori: William Ekong (Al-Kholood), Calvin Bassey (Fulham), Olaoluwa Aina (Nottingham Forest), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Igoh Ogbu (Slavia Praga), Chidozie Awaziem (Nantes), Felix Agu (Werder Brema), Benjamin Fredericks (Dender FC).
Centrocampisti: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Alhassan Yusuf (New England Revolution), Wilfred Ndidi (Besiktas), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Christantus Uche (Getafe).
Attaccanti: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Simon Moses (Paris FC), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Cyriel Dessers (Rangers), Sadiq Umar (Real Sociedad), Nathan Tella (Bayer Leverkusen), Tolu Arokodare (Genk), Terem Moffi (Nizza), Adams Akor (Siviglia).
