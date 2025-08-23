Lazio, Corazzi incuriosito: "Esperimento interessante. Se facesse bene..."

Nel suo editoriale di oggi, il direttore di Cronache di Spogliatoio Emanuele Corazzi si è espresso sulla nuova (vecchia) Lazio di Sarri. Corazzi è curioso di come i biancocelesti si approcceranno a questa nuova stagione senza nuovi innesti, con un gruppo amalgamato e con i principi di Sarri a fare da collante tra vecchi nomi e giocatori che mai aveva allenato. Ecco di seguito le sue parole:

"La Lazio è un esperimento calcistico contro-intuitivamente molto interessante. Mercato bloccato, zero acquisti, se non i giocatori rientrati dai prestiti, come Cancellieri e Cataldi. Una cessione, quella di Tchaouna al Burnley per 15 milioni. Di base è una sorta di arresto domiciliare dello sviluppo calcistico, tanto che Sarri con una battuta disse: "Lotito mi ha fregato". Ma se si trasformasse in un valore? Tu lavori dal giorno zero con gli stessi uomini. Sono tutti allo stesso livello fisico. Hai messo il tuo chip tattico nelle loro teste da quasi due mesi. In più sei Sarri, uno che lavora fino allo sfinimento sui movimenti, soprattutto della difesa. E se ci ritrovassimo fra 3 mesi a dire che si tratta di un vantaggio competitivo su avversari che sono per forza di cosa un cantiere che cerca di aggiustarsi partita dopo partita? Non a caso lo stesso Fàbregas in conferenza lo ha sottolineato. Poi, certo, c'è una dosa di paraculaggine. Può succedere di tutto. Sarri può dare di matto e mollare, frustrato dalla situazione. Oppure può accadere qualcosa che farà riflettere in futuro. È come un esperimento da laboratorio da osservare con pazienza, senza giudizi social veloci e immediati. È quasi un unicum. In Italia era già successo con lo Spezia di Thiago Motta di avere il mercato bloccato, ma anche al Chelsea, che con Lampard sfruttò l'occasione per lanciare Mount, Abraham e James. Vedremo, è un azzardo intrigante. Un pacchetto di sigarette vuoto, restando in tema Sarri: e se facesse bene?".

