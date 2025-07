Che fine ha fatto Pirlo? L'ex Samp riparte dagli Emirati Arabi

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Dubai United ha annunciato ufficialmente la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della prima squadra. Una scelta di grande prestigio per il club di First Division League (la seconda divisione), che punta con decisione a rafforzare la propria posizione nel panorama calcistico degli Emirati Arabi Uniti.

"Campione del Mondo nel 2006 e icona del calcio mondiale, Pirlo porta con sé una visione di gioco unica e un’importante esperienza da allenatore, maturata sulle panchine di Juventus e Sampdoria. La sua nomina rappresenta un nuovo e ambizioso capitolo per lo United FC", si legge sul sito ufficiale.

Il presidente del club, Ilie Cebanu, ha commentato con entusiasmo: "Siamo orgogliosi di accogliere Andrea nella famiglia United FC. Incarna i valori e le ambizioni del nostro club, e siamo certi che sarà una figura chiave per portarci al livello successivo". Pirlo, icona del calcio internazionale, è già sbarcato a Dubai e inizierà nei prossimi giorni a lavorare con la squadra in vista della nuova stagione. Con questa scelta, lo United FC punta su un profilo di grande spessore, capace di attrarre attenzione mediatica e alzare il livello tecnico e tattico del progetto. "Benvenuto Andrea, e in bocca al lupo per questa nuova avventura!", è l'augurio rivolto dal club al nuovo tecnico.

