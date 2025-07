Lazio, Rambaudi: "Mercato bloccato? Dalla società serve chiarezza. Da Sarri mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della situazione con la Lazio, sottolineando come per trattenere i big in rosa sia fondamentale che la società assicuri competitività in vista della prossima stagione. Queste le parole dell'ex calciatore biancoceleste: “Quanto può incidere Sarri nelle volontà di Rovella e Guendouzi? Io ho rifiutato di andare all’estero, all’Everton, per rimanere alla Lazio; una scelta fatta per il club, non per il tecnico. Io credo che se arriva una proposta importante, un calciatore la valuta; pochi credo possano avere proposte importanti ma Rovella è sicuramente uno di questi. In più, per restare, ci deve essere un messaggio chiaro da parte del club: ci tiene a stare ai vertici? Al momento questo non si vede, non c’è stimolo".

"Se il Como è più forte della Lazio? Ad oggi non possiamo dirlo; certamente hanno un progetto che prevede continuità e sono guidati da un tecnico con le idee chiare. Sicuramente il Como è più avanti sotto il punto di vista del ‘ciclo avviato".

"Quella della Lazio è un’estate all’insegna della ‘sonnolenza’, senza grandi mosse sul mercato. Mi affido molto all’allenatore e soprattutto mi aspetto una crescita esponenziale della squadra. Voglio vedere l’equilibrio che lo scorso anno tutti sostenevano mancasse con Baroni.

Portieri? Credo si debba ripartire da Mandas, ma dipende da ciò che vuole il tecnico. Ad ogni modo la Lazio ha due ottimi portieri”.

