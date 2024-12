RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni: "Sono orgoglioso della squadra e della prestazione" - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Parma - Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa insieme a Ivan Provedel per rispondere alle domande dei giornalisti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Stato d'animo?

"Sono orgoglioso della squadra, dei ragazzi, partita difficile anche dal punto di vista emotivo. La gara è stata di dedizione, di gioco. Gli erorri ci sono stati, cercheremo di non ripeterli. Il terzo gol ovviamente non lo commento, avevamo perso equilibrio. Abbiamo avuto voglia di rimettere in piedi il risultato, sono situazioni di una proposta che ricerchiamo. La prestazione della squadra mi ha convinto".

Episodi arbitrali?

"Non voglio commentare".

A centrocampo la rosa è corta...

"Confido sui miei calciatori, ora recuperiamo energia sia fisica che nervosa. Sicuramente non riusciremo ad avere Vecino, ma contro il Napoli ci saremo comunque".

Cosa non è piaciuto della Lazio? Come sta la squadra?

"Nel primo tempo ci siamo innervositi, loro sono stati bravi a portarci su quella strada. Io a fine primo tempo ho riportato i ragazzi sulla partita, sul nostro gioco. La squadra ha fatto bene. Queste sono sconfitte che fanno male. Oggi i tifosi erano uno spettacolo, ci dispiace per loro. Le sconfitte sono sempre dolorose, ma preferisco perdere con una prestazione così piuttosto che vincere senza fare nulla. Così ho delle certezze, dobbiamo trovare più determinazione e cattiveria".

Errori sui gol?

"È una mia responsabilità. Ho una squadra qualitativa, Rovella è stratosferico, Gila è tra i migliori difensori e lo vorrei allenare per tutta la vita. Voglio che la squadra faccia calcio assumendosi dei rischi. Con questa rosa non sparerò mai la palla a 50 metri. A me quello che interessa è la generosità con la quale la squadra ha affrontato la partita, rimanendo dentro la gara con testa e razionalità. Andiamo assolutamente avanti così".

Punto infortunati?

"I ragazzi sono usciti stremati perché hanno dato tutto. Con questo spirito bisogna uscire spremuti e consapevoli di aver dato tutto. Castrovilli è quasi pronto per essere disponibile, si parla di giorni. Dia proveremo a recuperarlo. Vecino si parla di una decina di giorni. Nuno Tavares è recuperabile per il campionato se non per la Coppa Italia".

POI PROVEDEL

"Usciamo arrabbiati, avevamo lo spirito giusto, abbiamo dato tutto. Alla fine il Parma ha fatto la partita che doveva fare sfruttando i nostri errori. Il risutlato rappresenta come sono andati gli episodi. Il secondo gol? Era una transizione in cui eravamo tutti alti per chiudere l'imbucata. Haj è stato bravo a fare gol da lì, complimenti a lui. Tutte le squadre hanno le loro qualità, noi dobbaimo essere bravi. La differenza la fanno gli ultimi metri. Oggi abbiamo creato abbastanza, i primi due gol sono nati da errori nostri dove non siamo riusciti a rimediare, io per primo. Quando siamo arrivati sotto porta non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo solo credere nel nostro lavoro e farlo al meglio. Siamo fortunati in Italia ad avere tanti bravi portieri. Tanti ragazzi stanno facendo molto bene. Siamo anche diversi friulani, questo è un orgoglio. La Nazionale è il fuocco sul regalo, ma io dò tutto per la Lazio e sono felice di stare qui".

