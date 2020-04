Reims, si suicida il medico del club: era positivo al Covid-19

Tragedia in casa del Reims, club di Ligue 1. Il medico della squadra, Bernard Gonzalez, è morto all'età di 60 anni. Secondo quanto riportato da "Le Parisien", dalle prime indagini risulta che il medico sociale si sia suicidato dopo essere risultato positivo al Covid-19. Gonzalez si trovava in quarantena con sua moglie, a sua volta infetta. L'uomo ha lasciato una lettera, in cui spiega il legame tra l'estremo gesto e la contaminazione da coronavirus.