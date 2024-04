Lazio, Brambati si schiera con Lotito: "Gravina è in difetto, vi dico perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tiene banco il botta e risposta a distanza tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e Claudio Lotito. I due non se le sono mandate a dire, il primo a attaccare è stato il numero uno della Federazione, ma il patron della Lazio ha risposto per le rime. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Massimo Brambati che ha commentato così il battibecco: "Io sono completamente dalla parte di Lotito. Ha risposto anche in modo molto eloquente e ha spiegato bene tutte le cose. Per me in questo momento si trova in difetto Gravina. Lotito sta guidando una società molto bene. Ha il merito di aver salvato la Lazio in un momento drammatico e ha anche il merito di saper gestire una piazza del genere. Credo che l’altro per tutto quello che c’è a livello di situazione momentanea forse sarebbe stato più comodo, soprattutto per lui, non parlare"

"Andare ad attaccare un presidente come Lotito io non lo avrei fatto. Lotito ha risposto veramente bene. Io non sono contrario ad avere più ruoli se questi sono tutti rispettati e si riescono a far bene. Io ho più rispetto e stima per una persona che ha dimostrato sul campo il proprio valore. Lotito ha riportato la Lazio a risultati sportivi ed economici importanti. Io ho grandissimo rispetto per questa persona. L’altro onestamente, a parte queste situazioni un po’ ambigue, ci sono anche le ultime decisioni che ha preso abbastanza discutibili”.

