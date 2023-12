CALIFORNIA ON THE ROAD E RELAX IN POLINESIA: UN VIAGGIO UNICO PER COPPIE, AMICI E NEO-SPOSI

Un'avventura indimenticabile attende viaggiatori in cerca di emozioni e relax: un viaggio che unisce il meglio della California e il paradiso della Polinesia Francese. Sartoria del Viaggio è lieta di presenta un tour ideale sia per coppie, amici che per chi è in luna di miele. Ed eccolo, raccontato allora dagli occhi di lo prepara nei minimi dettagli per tutti voi.

Esplorazione e Glamour in California

Il viaggio inizia con un tour on the road attraverso la California. I viaggiatori avranno l'opportunità di esplorare le città più affascinanti della Pacific Coast. Los Angeles, la città delle stelle, offre attrazioni come Hollywood e i famosi studios, mentre località come Santa Monica e Venice Beach sono icone della cultura pop, famose per serie TV come "The O.C." e "Baywatch". San Diego, spesso sottovalutata, sorprende con la sua atmosfera tranquilla e ricca di storia. È un luogo ideale per gli appassionati di baseball e per chi desidera scoprire le sue attrazioni culturali. La vicinanza con Tijuana aggiunge un ulteriore tocco di avventura al viaggio. San Francisco, con le sue strade in salita e la famosa corsa sul Golden Gate Bridge, offre un'esperienza romantica e caratteristica. Il viaggio prosegue poi verso i parchi naturali come il Sequoia National Park, Yosemite, Monument Valley e Antelope Canyon, culminando con un'emozionante notte a Las Vegas e un sorvolo in elicottero del Grand Canyon.

Il Fascino della Storia Americana: la Route 66

Un aspetto unico del "viaggio su misura" di Sartoria del Viaggio, è la possibilità di percorrere la Route 66, testimone di oltre 300 anni di storia americana. Un tempo l'unica strada che collegava Washington a Santa Monica, oggi rappresenta un'icona della cultura americana.

Rilassamento in Polinesia Francese

Dopo aver percorso centinaia di chilometri in California, i viaggiatori possono concludere il loro viaggio in Polinesia Francese. Qui, in formula all-inclusive, potranno godersi il mare cristallino, nuotare con squali e mante e rilassarsi in un contesto paradisiaco.

Esperienze Uniche e Servizi Personalizzati

Il tour offre esperienze uniche come voli in elicottero, soggiorni in ranch, case di vetro e persino matrimoni gogliardici a Las Vegas con Elvis. Una guida personalizzata con consigli pratici su come muoversi in America è inclusa, con suggerimenti sui luoghi più autentici e ristoranti tipici. Grazie a contatti diretti in loco, i viaggiatori possono godere di prezzi unici in Polinesia Francese.

Questo viaggio rappresenta una combinazione perfetta di avventura, cultura, storia e relax. È l'opportunità ideale per scoprire la varietà e la bellezza del mondo in compagnia di chi si ama.

