Lazio, ormai fai rima con rimonta subita: quanti punti lasciati per strada

Un copione scritto, un film già visto, una storia che troppe volte abbiamo dato per scontata. La Lazio che ha pareggiato a Monza è la classica squadra "ammirata" in stagione. Si sono avvicendati tre allenatori (Sarri, Martusciello e Tudor), tanti giocatori, ma il risultato non cambia. Errori di squadra, orrori individuali, involuzione preoccupante di molti suoi protagonisti hanno fatto scivolare via via la Lazio al settimo posto in classifica. Dopo il secondo posto dello scorso anno ci si aspettava oggettivamente di più, invece così non è stato. Troppi passi falsi e prestazioni inaccettabili per pensare di dare continuità alla scorsa stagione. Un dato che deve far riflettere è che quella dello U-Power contro il Monza è la settima rimonta subita in stagione. I punti totali lasciati per strada sono ben 18, un numero enorme anche perché, a parte Fiorentina e Bologna, la Lazio è riuscita nell'impresa di farsi rimontare e spesso anche a battere da squadre decisamente inferiori a lei. Lecce, Monza (2 volte),Salernitana e Verona è l'elenco dei club che hanno approfittato dei black out delle aquile. Dall'altra parte la Lazio ha rimontato solo in due circostanze, entrambe contro il Frosinone. Troppo poco per sognare in grande. Ecco lo specchietto completo:

RIMONTE SUBITE E PUNTI PERSI

LECCE - LAZIO 2-1 (0-1) - 3 PUNTI PERSI

LAZIO - MONZA 1-1 (1-0) - 2 PUNTI PERSI

SALERNITANA - LAZIO 2-1 (0-1) - 3 PUNTI PERSI

VERONA - LAZIO 1-1 (0-1) - 2 PUNTI PERSI

LAZIO - BOLOGNA 1-2 (1-0) - 3 PUNTI PERSI

FIORENTINA - LAZIO 2-1 (0-1) - 3 PUNTI PERSI

MONZA - LAZIO 2-2 (0-1 e 1-2) - 2 PUNTI PERSI

TOTALE 7 RIMONTE SUBITE E DICIOTTO PUNTI PERSI

RIMONTE EFFETTUATE E PUNTI RECUPERATI

LAZIO - FROSINONE 3-1 (0-1) +3 PUNTI

FROSINONE - LAZIO 2-3 (1-0) + 3 PUNTI

TOTALE 2 RIMONTA EFFETTUATA E SEI PUNTI RECUPERATI