Inter - Lazio, marea biancoceleste al Meazza: il dato aggiornato

La Lazio domani pomeriggio alle ore 18:00 sarà di scena al Meazza contro l'Inter. I biancocelesti hanno bisogno di punti per certificare la qualificazione in Europa League. Per l'occasione, come riporta il Corriere dello Sport sono 1700 i biglietti venduti, ma c'è ancora tempo per far crescere questo dato. Secondo il quotidiano sportivo romano saranno duemila i tifosi biancocelesti che riempiranno il settore ospite al Meazza, senza contare tutti quelli che vivono a Milano e sono sostenitori delle aquile.

La gara contro i campioni d'Italia è molto importante per i ragazzi di Tudor e un risultato positivo certificherebbe la qualificazione in Europa League e darebbe la possibilità di rimanere in corsa per il sesto posto che potrebbe valere la Champions se l'Atalanta vincesse la finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen.

