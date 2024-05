Mihajlovic, il figlio Miro al Bologna: sarà il vice dell'Under 15 (o 16)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ci sono storie che restano sempre col finale aperto, senza una fine definita e definitiva. Questa di Sinisa Mihajlovic e del Bologna sembra di nuovo al via proprio in questi giorni, un anno e mezzo dopo l’addio: uno dei figli, Miroslav detto Miro che già nell’agosto scorso, a 23 anni, s’era preso il patentino allenatori C per le giovanili, ricoprirà il ruolo di vice dei ragazzini under 15 o 16. Un Mihajlovic sulla panchina del Bologna, in scala ridotta, in versione junior, riferisce il Corriere dello Sport. Risuonano le parole che soltanto pochi mesi, a patentino acquisito, l’erede consegnò ai giornali: "Ho imparato da lui cosa significa essere un uomo e quali sono i valori umani da non tradire mai. Voglio arrivare in Serie A, lo devo a mio padre e lo devo a me stesso, perché questa è la mia grande passione: allenare diventa una ragione di vita".

